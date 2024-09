Vasco vive expectativa do retorno de trio de meio-campistas em outubro

O Vasco passa por um dos seus melhores momentos na temporada. Afinal, se encontra em uma posição tranquila no Campeonato Brasileiro. Algo diferente de seu histórico recente no torneio. Também se encontra em situação favorável para avançar de fase na Copa do Brasil. Para melhorar o cenário, o Cruz-Maltino deve contar com o retorno de três meio-campistas que se recuperam de lesões nos joelhos: o jovem Guilherme Estrella, Jair e Paulinho.

O primeiro é uma revelação das categorias de base do Gigante da Colina. Ele recebeu suas primeiras oportunidades na equipe profissional. A situação ocorreu ainda no Carioca ao sair do banco de reservas nos duelos contra a Portuguesa e o Sampaio Corrêa. Sua primeira chance como titular foi exatamente na Série A, no embate com o São Paulo, em São Januário. A aposta do até então treinador interino Rafael Paiva deu certo.

Estrella marcou o segundo gol da vitória por 4 a 1 sobre o Tricolor Paulista. O meio-campista de 19 anos ganhou sequência entre os 11 iniciais em mais duas partidas. No entanto, sofreu uma lesão no menisco do joelho direito, logo no início do empate no clássico com o Botafogo por 1 a 1. O problema era congênito, e o atleta passou por uma operação para corrigi-lo. Assim, o prazo de recuperação era de três meses, que está próximo do fim em outubro.

Cruz-Maltino tem cautela com retornos de Jair e Paulinho

O Vasco tem uma precaução maior com Jair e Paulinho, já que os dois tiveram contusões mais graves: rompimentos dos ligamentos cruzados anteriores no joelho esquerdo e direito, respectivamente. O intervalo da lesão deles foi de aproximadamente uma semana. Paulinho teve o problema em janeiro. Paulinho, em fevereiro. Ambos já estão fase final da recuperação da cirurgia e em fase de transição física do departamento médico para o campo. A expectativa é que passem a treinar com o grupo nas próximas semanas.

Com isso, apenas o atacante Adson deve ficar indisponível no elenco devido a uma fratura na tíbia por estresse. O jogador também passou por cirurgia para corrigir o problema, e o período de recuperação é entre dez a 12 semanas. Ou seja, tem chances de voltar aos gramados na reta final de 2024.

Caso Estrella, Jair e Paulinho deem respostas rápidas em seus retornos, eles podem ser importantes reforços caseiros no fim da temporada. Assim, podem contribuir na missão de assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores, o que era algo inimaginável há pouco tempo. Especialmente, pelo momento conturbado que a equipe passou ainda este ano. Tanto no Campeonato Brasileiro, como fora de campo pela negligência da antiga dona da SAF do Cruz-Maltino, a 777 Partners.

Vasco almeja uma vaga na próxima edição da Libertadores

O Gigante da Colina tem chances de garantir a classificação pela Série A, já que se encontra na oitava colocação, com 34 pontos e um jogo a menos. Ou até mesmo pela Copa do Brasil, pois está nas quartas de final. Por sinal, com grandes chances de garantir vaga para as semifinais. Afinal, superou o Athletico de virada por 2 a 1, no jogo de ida em São Januário. Deste modo, precisa apenas de um empate para avançar. O embate de volta ocorre na próxima quarta-feira (11), às 21h30, na Ligga Arena.

