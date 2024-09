Gabriel Milito tem retornos em treinos do Atlético

O Atlético segue com os preparativos para o duelo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nos treinamentos nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o treinador recebeu duas importantes novidades.

O goleiro Everson e o atacante Paulinho estão de volta aos treinamentos. Eles estavam em trabalho à parte nos últimos dias e agora já estão novamente com o restante do elenco.

Por outro lado, Alisson, embora tenha corrido ao redor do gramado, segue no departamento médico. Além dele, o meia Zaracho passou por procedimento no púbis e não tem previsão de retornar aos gramados.

Gabriel Milito ainda aguarda jogadores que estão com as seleções na Data Fifa. A expectativa é que Arana, que foi chamado pela Seleção Brasileira, Vargas (Chile), Alan Franco (Equador) e Junior Alonso (Paraguai) retornem nesta quarta-feira.

O Galo entra em campo na quinta-feira, na Arena MRV, e tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, no Morumbis, por 1 a 0.

