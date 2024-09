Ben Yedder, ex-Monaco, será julgado por nova agressão sexual

O jogador Wissam Ben Yedder, de 34 anos, que já havia sido acusado de tentativa de estupro em um caso ocorrido em 2023, enfrenta agora uma nova acusação de agressão sexual, de acordo com o jornal francês ‘L’Équipe’. Dessa maneira, o julgamento do atacante está marcado para 15 de outubro.

Uma jovem de 23 anos fez a denúncia, e o ex-capitão do Monaco foi preso e detido no último fim de semana. Apesar do pedido do Ministério Público para que ele permanecesse em prisão preventiva, Ben Yedder acabou sendo liberto nesta segunda-feira (9). Segundo a mesma fonte, o jogador de 34 anos estava embriagado por volta das 3 da manhã na última sexta-feira (6).

O incidente teria ocorrido em seu carro, nos Alpes Marítimos, onde ele ainda mora após o fim do seu contrato com o Monaco. Agora, Ben Yedder está proibido de sair de casa entre 20h e 6h, frequentar bares ou discotecas, e de ter qualquer contato com a vítima. Ele também deve se apresentar à polícia duas vezes por semana e passar por tratamento médico.

LEIA MAIS: Neymar manda recado após ter prazo para volta ampliado

Ben Yedder teria pago cerca de R$ 10 milhões para silenciar outra vítima de agressão sexual

Além disso, o jornal ‘L’Équipe’ afirma que o ex-jogador da seleção francesa acabou sendo aconselhado por pessoas próximas, incluindo seu agente, Meissa N’Diaye, a pagar 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 10 milhões) para que outra mulher desistisse de levar o caso à Justiça, em julho deste ano.

Esse acordo estava sendo mantido em segredo e, aparentemente, vários advogados, entre eles um antigo representante do Príncipe Albert de Mônaco, acobertaram a situação. Ao mesmo tempo, a transação teria acontecido de maneira disfarçada como pagamento por direitos de imagem de Ben Yedder, organizada pela agência que o representa e pelo ex-presidente do Mônaco, Jérôme de Bontin.

Diante dessas novas acusações, o jogador insiste que as relações sexuais com as vítimas foram consensuais e que acabou sendo “manipulado” por pessoas próximas a ele para pagar o valor.

LEIA MAIS: Jogador holandês desiste de recurso e cumprirá pena por morte de criança

Atualmente, Ben Yedder está sem clube, após ter jogado pelo Monaco nas últimas cinco temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.