Equador x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (10/9), às 18h (de Brasília), o Equador recebe o Peru no jogo que abre a oitava rodada das Eliminatórias da América do Sul. Os equatorianos venderam caro a derrota por 1 a 0 para o Brasil, em Curitiba, na rodada passada e estão em sexto lugar, a última posição com vaga à direta para a Copa-2026. Mas vale dizer que o Equador começou a competição com três pontos a menos, ou estaria na quarta posição. Mas os peruanos vão mal. Estão na lanterna, em décimo lugar, com três pontos. Além disso são os único que ainda não venceram na competição e empataram em casa com a Colômbia na rodada passada.

Onde assistir

O canal SporTV3 transmite a partir das 18h (de Brasília)

Como está o Equador

Muito satisfeito com o comportamento do Equador na derrota em Curitiba para o Brasil na rodada passada, o técnico argentino Sérgio Beccacece deve repetir o esquema com três zagueiros: Felix Torres, Pacho e Hincapié.

“Fomos muito bem contra ao Brasil, mas ainda analisarei qual será a melhor decisão a tomar”, disse Beccacece, que tem uma outra dúvida: Méndez e Ángelo Preciado lutam por uma vaga no meio de campo.

O treinador equatoriano prega máximo respeito ao Peru, rival tradicionalíssimo para os equatorianos, mas que vive péssimo momento e que conta com um triunfo: um técnico experiente que conhece bem o Equador.

“Este duelo é um clássico para nós. Além disso, enfrentaremos um treinador que conhece muito bem o ambiente, que tem experiência com o futebol do Equador. Afinal, fez sucesso no comando da LDU (uma das principais agremiações equatorianas) e que formou uma equipe sólida e difícil de violar”, comentou Beccacece.

Como está o Peru

Os peruanos são treinados pelo uruguaio Jorge Fossatti. O treinador vai manter a base que empatou na rodada passada com a Colômbia, em casa. Com isso, segue o esquema de três zagueiros e a dupla de ataque com Valera e Lapadula. Como praxe, seu principal jogador, Advíncula, terá total liberdade para aparecer no apoio. Assim, a única dúvida está no banco: Polo ainda sente a perna esquerda e vai ser reavaliado nesta terça para saber se poder ser relacionado ou não.

Uma novidade no grupo é a presença de Maxloren Castro, de 16 anos. Como Zanelatto se machucou e foi cortado, Fossatti chamou garoto- sensação do Sporting Cristal para compor o elenco no banco de reservas.

EQUADOR X PERU

8ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 10/9/2024, 18h (de Brasília)

Local: Estádio Casablanca, Quito (EQU)

EQUADOR: Galindez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Méndez (Ángelo Preciado), Moisés Caicedo, Sarmiento e Estupiñán; Kevin Rodríguez (Yeboah) e Enner Valencia. Técnico: Sergio Beccacece

PERU: Gallese; Miguel Araújo, Carlos Zambrano e Callens; Tapia, Cartagena, Marcos López, Peña e Advíncula; Gianluca Lapadula e Álex Valera. Técnico: Jorge Fossatti

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán e David Fuentes (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

