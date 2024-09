Colômbia x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Colômbia e Argentina entram em campo nesta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL), a bola rola às 17h30 (de Brasília). Essa, aliás, será a primeira vez que as seleções se enfrentam após a final da Copa América desse ano, que terminou com os argentinos levantando o troféu.

Na classificação, a Argentina é a primeira colocada, com 18 pontos. Por outro lado, a Colômbia está na terceira posição, com 13.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está a Colômbia

A seleção colombiana, do técnico Nestor Lorenzo, chega para esse jogo após empatar por 1 a 1 com o Peru. A expectativa, aliás, é que a escalação seja a mesma comparada com a equipe que iniciou a partida na última rodada. Em resumo, os destaques ficam por conta de Luis Díaz e Jhon Arias.

Como está a Argentina

Por outro lado, os argentinos, de Lionel Scaloni, venceram o Chile por 3 a 0, em uma partida com poucas dificuldades no Estádio Más Monumental. Aliás, vale destacar que Lionel Messi, por conta de lesão, não foi convocado pelo treinador.

COLÔMBIA X ARGENTINA

Eliminatórias para a Copa do Mundo – oitava rodada

Data e horário: 10/09/2024, às 17h30

Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Lucumi, Cuesta e Mojica; Richard Ríos, Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo.

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

