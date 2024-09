Vasco acerta patrocínio com empresa de capitalização

Além de anunciar a contratação de Maxime Dominguez, o Vasco acertou um patrocínio fixo com a empresa de capitalização “Viva Sorte”. A logomarca da empresa será na região omoplata e na barra da camisa do Cruz-Maltino. O anúncio oficial deverá ser nesta terça-feira (10). A informação do acerto é do “Uol”.

Os valores da parceria, porém, ainda não foram divulgados. O acordo foi pela gestão do presidente do Vasco, Pedrinho. Tanto o clube quanto a empresa já fazem mistério nas redes sociais.

No momento, o Vasco já tem a “Betfair” como patrocinador máster. Além disso, estampa o “Banco BMG”, nas costas; a “Intermac Assistance”, na barra traseira do short; e a “R10 Score”, no número.

Recentemente, a Viva Sorte fechou parceria com o Santos. A empresa comprou os naming rights da Vila Belmiro e também estampa sua logomarca em propriedades do uniforme santista.

