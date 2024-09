Com cara nova, Seleção Brasileira desembarca em Assunção para enfrentar o Paraguai

A Seleção Brasileira já está em solo paraguaio para enfrentar a seleção local no duelo da oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto contra o Paraguai será nesta terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.

Junto com a delegação está o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a vaga deixada pelo corte de Éder Militão. Além dele, William, João Pedro e Lucas Moura também estão com o restante dos atletas. Esses jogadores foram chamados para as vagas de Yan Couto, Pedro e Savinho, que foram cortados da lista original.

Pouco antes do embarque para o Paraguai, Dorival Júnior encerrou os preparativos do time que entra em campo nesta terça-feira. Aliás, existe a expectativa de mudanças no time de Dorival, que pretende ajustar alguns detalhes no grupo que jogou na última sexta-feira e venceu o Equador por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A Seleção Brasileira tem 10 pontos e ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, a Argentina, com 18 pontos, lidera a competição.

Ao entrar em campo no Estádio Defensores del Chaco nesta terça-feira, afinal, o Brasil defenderá uma invencibilidade de 15 anos contra os paraguaios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.