Chapecoense vence a Ponte, em Campinas, e acaba com jejum na Série B

No jogo que encerrou a 25ª rodada da Série B do Brasileiro, a Chapecoense visitou a Ponte Preta, nesta segunda-feira (9/9) no Moisés Lucarelli, em Campinas. E acabou com a série de dez jogos sem vencer: meteu 2 a 0 nos paulistas, gols de João Paulo e Mário Sérgio. A Chape aproveitou a que o time da casa fez péssimo jogo e poderia sair com placar maior. Afinal teve um gol anulado e perdeu um pênalti.

A Ponte, com mais esta derrota, segue parada nos 29 pontos, em 14º lugar, e soma seis jogos sem vencer. Apenas quatro pontos à frente do primeiro fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense foi aos 25 pontos. Mas em 18º e ainda na zona de degola.

Ponte Preta na frente

A Ponte não fez um bom primeiro tempo. Sentiu a falta de seu principal criador, Elvis. Porém, como a Chapecoense, nos primeiros 30 minutos, foi muito defensiva, o time da casa tomou as rédeas do jogo. Assim, teve pelo menos três chances para abrir o placar. Na melhor, Dodô acertou a trave catarinense. Porém, o time campineiro cometia falhas defensivas e a Chape aproveitou para sair na frente. Aos 36 minutos, a Chape fez o gol. Maílton (ex-Ponte) cobrou escanteio pela esquerda e na primeira trave o zagueiro João Paulo se antecipou ao marcador e testou para a rede.

Chapecoense perde pênalti, mas amplia

No segundo tempo, a Ponte permaneceu com a bola e buscando o ataque. Aos sete minutos, o pontepretano Ramon teve um choque de cabeça com Bruno Leonardo e levou a pior: saiu por concussão. Foi substituído. Aparentemente saiu bem, mas foi para o hospital para mais exames. A Chape assustava em contra-ataques, chegou a fazer um gol bem anulado.

Com boa postura defensiva, adminstrou a vantagem e quase ampliou quando, aos 31, Sérgio Raphael deu um coice em João Paulo num lance na área e fora da jogada. O árbitro foi ao VAR. Pênalti e vermelho para o zagueiro dos paulistas. O veterano Giovanni Augusto (de 35 anos e que acabra de entrar) cobrou e o goleiro Pedro Rocha defendeu. Mas, aos 42, Mário Sérgio aproveitou uma bola espirrada em chute de Marcinho (que fez grande jogada) e fechou o placar em 2 a 0.

