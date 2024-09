Bap lança candidatura à presidência do Flamengo

Presidente do Conselho de Administração do Flamengo, o empresário Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como Bap, lançou sua candidatura à presidência do clube, na noite desta segunda-feira. O evento para cerca de 800 pessoas realizado em um teatro no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Primeiramente, aprofundar de forma dramática a profissionalização do Flamengo. Não é só em futebol, como as pessoas pensam, mas no clube inteiro. O mundo está mudando muito rapidamente, mais rapidamente do que o Flamengo tem mudado. Nós temos uma posição hoje privilegiada, mas nada vai mudar se a gente não mudar. Quando a gente olha para o futuro, para os desafios que tem, só com muito profissionalismo, com uma gestão gabaritada, com o treinamento do nosso pessoal e com gente que saiba realmente fazer”, disse Bap.

Líder da chapa “Raça, Amor e Gestão”, Bap terá como vice o advogado Flávio Willeman. Ele foi vice-presidente jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018.

Entre os apoiadores que marcaram presença na festa estavam os ex-presidentes Hélio Ferraz e Kléber Leite. Além deles, o ídolo do clube, Zico. Ele não compareceu, mas enviou um vídeo que foi exibido no telão do palco ao final do evento.

Além disso, a chapa “Raça, Amor e Gestão” anunciou os apoios dos seguintes grupos políticos: Flamengo Acima de Tudo, Flamengo Até Morrer, Raiz Original e Ideologia Rubro-Negra, além de parte do Sinergia Rubro-Negra e do Advocacia Rubro-Negra.

A eleição para novo presidente do Flamengo será no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, de 8h às 21h. A inscrição de chapas deverá ser entre 10 e 30 de setembro.

