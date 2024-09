Maxime exalta torcida do Vasco e destaca sua polivalência: ‘Em posições diferentes’

Novo reforço do Vasco, o suíço Maxime Dominguez se apresentou, na manhã desta terça-feira (10), no CT Moacyr Barbosa. O jogador, que utilizará a camisa 26, chegou para reforçar o clube logo depois da lesão de Adson, que passou por cirurgia e só deve voltar aos gramados em novembro.

O meio-campista, assim, assina contrato até setembro de 2026 e chega pelo valor de 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões). Na entrevista, aliás, ele falou sobre suas características e que está pronto para ajudar no clássico com o Flamengo (já apareceu no BID da CBF), que acontece no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

“Eu sou um jogador que quero muito jogar com a bola. Sou um jogador tecnicamente bom. Posso jogar no meio, à direita, no futebol é muito importante jogar em posições diferentes. Independentemente da posição, vou dar o máximo”, disse.

“É um grande clube. Primeiro campeão do continente. Grandes jogadores, como Romário, Edmundo, a lenda Dinamite. A torcida do Vasco é incrível. Desde o primeiro dia, vi um monte de vídeos e gostei muito. É muito importante para os jogadores ter o apoio da torcida”, completou.

“Eu sei que é um clássico muito grande no Rio. E este tipo de jogo tem que ganhar. Vamos fazer de tudo para ganhar”, acrescentou Maxime.





Por fim, vale destacar que essa será a primeira experiência de Maxime longe do futebol europeu. Antes disso, o jogador, revelado pelo Servette, da Suíça, teve passagens por Lausanne Sport e o Neuchâtel Xamax. Além disso, jogou em dois clube poloneses: Miedz Legnica e RKS Raków e no Gil Vicente, de Portugal.

