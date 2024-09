Zidane revela o que impede sua ida para Premier League

Zinedine Zidane é um dos nomes mais citados após um clube demitir um técnico. Porém, o francês segue sem assumir o comando de uma equipe desde que deixou o Real Madrid, em 2021. Principal liga do mundo, a Premier League é vista como um provável próximo desafio para o treinador. Mas há um impeditivo para a chegada de Zizou a Inglaterra.

De acordo com o próprio técnico francês, sua limitação quanto ao idioma é uma barreira natural que influencia na decisão de aceitar uma ida para um clube inglês.

“Se eu queria ir para o Manchester United? Entendo inglês, mas não sou fluente. Sei que há treinadores que aceitam treinar clubes mesmo sem falarem a língua do país, mas eu trabalho de forma diferente”, explicou o técnico de 52 anos em entrevista ao jornal francês ”L’Équipe’.

Além do futebol inglês, o nome de Zidane também já esteve ligado ao Bayern de Munique, da Alemanha, assim como ao comando da seleção francesa. Apesar dos três anos afastados da beira do gramado, o técnico mantém a confiança de que ainda sabe o caminho para o sucesso.

“Há muitos elementos para se ganhar, é um contexto global. Sei o que preciso para vencer”, acrescentou, sem colocar um prazo para o retorno, mas explicando que aceitará um projeto que atenda suas ambições.

Carreira de Zidane como técnico

Zidane assumiu o Real Madrid em 2016, após a saída de Rafa Benítez. Após exercer no clube as funções diretor esportivo, auxiliar técnico e comandante da equipe B, o francês ganhou sua primeira oportunidade e até aqui seu único trabalho como técnico. O trabalhou foi encerrado em 2021, com destaque para as conquistas dos três títulos da Champions League e dois do Campeonato Espanhol.

