Palmeiras renova empréstimo de jovem zagueiro à Juventus, da Itália

O zagueiro Pedro Felipe vai ficar mais um ano na Juventus. O Palmeiras renovou o empréstimo do jogador com o clube de Turim. Assim, vai ficar na Itália até o meio de 2025. A cessão custou 300 mil euros (cerca de R$ 1,87 milhão).

O jovem, de 20 anos, chegou à Velha Senhora em janeiro deste ano, em um contrato de empréstimo de seis meses, sem compensação financeira. Dessa maneira, para contar com o jogador em definitivo, a Juventus terá que desembolsar 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) por 70% dos direitos econômicos. A cláusula pode ser ativada até janeiro de 2025.

LEIA MAIS: Polícia prende homem acusado de aplicar golpe de mais de R$ 20 milhões em Dudu, do Palmeiras

Pedro Felipe foi contratado inicialmente para o sub-19 do clube italiano, mas vem atuando no sub-23. O defensor começou no banco e virou titular com o técnico Massimo Brambilla. Contudo, nem a troca no comando, com a chegada de Paolo Montero, fez o brasileiro deixar a escalação principal da categoria.

Pelo Palmeiras, foram 49 jogos, um gol e duas assistências pela base. Afinal, ele chegou por empréstimo junto ao Vitória, em 2022. No ano seguinte, foi adquirido em definitivo pela diretoria. Foi titular nas três primeiras partidas do Verdão na Copinha deste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.