Em seu centésimo jogo pela Inglaterra, Kane brilha em vitória na Liga das Nações

Com assinatura de Karry Kane, a Inglaterra venceu a Finlândia por 2 a 0 nesta terça-feira (10), pela segunda rodada da Liga das Nações. O atacante, em seu centésimo jogo pela seleção, abriu o placar em Wembley com uma pintura de fora da área. O segundo, que contou com assistência Madueke, também foi dele. Em resumo, a partida contou com um amplo domínio inglês.

A Inglaterra, com os três pontos, é a segunda colocada do Grupo 2 da Liga B, com seis pontos. Quem lidera é a Grécia, que venceu a Irlanda por 2 a 0, também nesta terça.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio inglês. Afinal, o time do técnico Lee Carsley teve 77% de posse de bola, além de finalizar oito vezes e bater oito escanteios. A equipe da casa, aliás, chegou a balançar a rede aos 22 minutos, com Kane, de cabeça. O bandeirinha, no entanto, marcou impedimento no cruzamento de Saka para o centroavante.

Com o mesmo cenário da etapa anterior, a pressão inglesa seguiu predominante no segundo tempo. Aos 11 minutos, o camisa 11 Anthony Gordon perdeu grande chance de abrir o placar. O gol, entretanto, saiu no lance seguinte. Karry Kane acertou um forte chute e estreou o marcador. Aliás, antes da finalização, ele deu uma caneta no adversário. Mesmo com a vantagem, os ingleses seguiram jogando no campo de defesa finlandês, em busca do segundo gol. E ele veio. Com assistência de Madueke, Kane, mais uma vez, marcou para o English Team, sacramentando a vitória.

