Cristiano Ronaldo é criticado por ignorar Vini Jr; entenda

O atacante Cristiano Ronaldo tem enfrentado críticas por não mencionar Vini Jr ao listar os possíveis ganhadores do prêmio “Bola de Ouro”.

Durante uma conversa em seu canal no YouTube com Rio Ferdinand, seu ex-companheiro no Manchester United, Ronaldo discutiu os jogadores da “nova geração” que ele acredita serem candidatos ao prêmio.

LEIA TAMBÉM: Decisivo, Cristiano Ronaldo dá a vitória a Portugal contra a Escócia

“Mbappé pode ganhar as próximas Bolas de Ouro. Provavelmente, Haaland, Bellingham e Lamine também têm essa chance. Todos eles fazem parte de uma geração com muito talento e potencial,” afirmou Ronaldo.

Embora Ferdinand tenha mencionado o camisa 7 do Real Madrid, Ronaldo optou por não incluir o nome do brasileiro em sua lista. Além disso, CR7 também recebeu críticas nos comentários do vídeo por não citar Rodrygo e Arda Güler.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.