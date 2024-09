Cruzeiro: Barreal segue como dúvida para jogo do Brasileirão

O técnico Fernando Seabra ainda não definiu a escalação para o jogo contra o São Paulo, que será realizado no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Por três dias consecutivos, Seabra não contou com Alvaro Barreal nos treinos. O jogador sente um incômodo no tornozelo esquerdo e está fora das atividades com o elenco principal há alguns dias, realizando apenas exercícios internos na academia.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro bate o martelo e encerra vínculo com reforço milionário

Se Barreal não tiver condições de jogo, Seabra deverá escalar Lautaro Díaz para a sua posição, mantendo o esquema tático atual. É importante lembrar que Dinenno está machucado e, atualmente, Kaio Jorge é o único centroavante disponível para o time.

Os jogadores Dorival, Jhosefer, Kaique e Tevis receberam recentemente a promoção para o time profissional. No entanto, nesta terça-feira, encaminhados para treinar com a equipe sub-20. Esse processo é natural e continuará na quarta-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.