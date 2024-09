Athletico x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de Athletico e Vasco decidirem quem será semifinalista da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), os times duelam na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo da volta das quartas de final após vitória carioca por 2 a 1 na ida, em São Januário.

Assim, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate para avançar. Caso o Furacão vença por um gol de diferença, a decisão será, dessa forma, nos pênaltis. Para avançar sem a necessidade de penalidades, o time paranaense precisará de dois ou mais gols de diferença.

Onde assistir

A partida será transmitida de maneira exclusiva pelo Prime Video.

Como chega o Athletico

O Athletico vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com três seguidas (sendo duas para o próprio Vasco, aliás – uma pelo Brasileirão). E, em relação ao time que entrará em campo, o técnico Martín Varini promoverá mudança no gol.

Afinal, Mycael ganhou a vaga de titular de Léo Linck e, segundo o “ge”, começa jogando contra o Vasco. No jogo de ida, Linck sofreu um grande encontrão com Thiago Heleno e chegou a ficar desacordado. Pouco depois, sofreu os dois gols da virada do time do Rio de Janeiro.

Fica a dúvida quanto às participações do zagueiro Gamarra, que está com a seleção do Paraguai, e do meia João Cruz. Este esteve com a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o México, também durante a Data Fifa. Di Yorio, expulso na ida contra o Vasco, está fora por suspensão.

Como chega o Vasco

Já o Cruz-Maltino chega em boa condição para o duelo desta quarta. Afinal, não perde há oito jogos na temporada e vem na oitava posição do Brasileirão. No campo, o interino Rafael Paiva ainda não contará com Philippe Coutinho, mesmo recuperado de lesão na coxa e de um diagnóstico de Covid-19. Ele seguirá preparação física para melhorar seu condicionamento, visando, assim, o restante da temporada. Por conta destes percalços, o camisa 11 não atuou nas últimas seis partidas da equipe.

Além dele (e do restante dos lesionados, como Jair, Paulinho, Estrella e Adson), há outro desfalque: João Victor, expulso contra o Athletico na ida, cumprirá suspensão automática. Assim, o zagueiro Léo volta a formar dupla com Maicon após ser sacado do time por conta de falhas em jogos recentes – ele não jogou nas últimas três partidas.

Por outro lado, Paulo Henrique retorna ao time após cumprir suspensão por três amarelos. Ele deve retomar a vaga de Puma Rodríguez, que o substituiu bem, já que marcou o gol que permitiu a virada do Vasco no jogo de ida. Payet, reserva contra o Vitória, deve voltar aos 11 iniciais.

ATHLETICO (1) x (2) VASCO

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data e horário: 11/9/2024, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)

