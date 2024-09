Paraguai x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em Assunção, no Paraguai, nesta terça-feira (10/9) o Brasil visitará o Paraguai em jogo pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Defensores del Chaco. A Seleção Brasileira venceu o Equador na rodada passada por 1 a 0, no Couto Pereira. Agora, tenta manter o bom momento e dar mais um passo rumo ao Mundial. Mas os paraguaios, que têm apenas seis pontos, entram motivados. Afinal, empataram na rodada passada com o forte Uruguai, 0 a 0, fora de casa, em Montevidéu. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 20h (de Brasilia) sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.