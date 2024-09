Cruzeiro divulga relato de Matheus Pereira sobre depressão

O Cruzeiro divulgou uma campanha pelo Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da saúde mental e prevenção ao suicídio. O vídeo do clube conta com relatos de Matheus Pereira e Byanca Brasil, atletas do clube, sobre dificuldades do dia a dia.

Destaque absoluto do time masculino cruzeirense, Matheus Pereira revelou que teve problemas com drogas e álcool no início da carreira. Ele, aliás, contou também sobre quadro importante de depressão.

“Sempre importante ter uma rede de apoio. Tive minha esposa, amigos mais chegados e meu empresário, que chegou no final e me ajudou muito. Mesmo assim já era difícil para mim, porque continuava me sentindo vazio. Nem todo dia vai ser bom, você estará feliz, mas quando passa muito tempo obscuro, com um ambiente hostil, interiormente, é importante reconhecer isso, procurar ajuda para sair disso.

“Não é sinal de fraqueza reconhecer que está depressivo. O profissional está ali para te ajudar, ele estudou para isso. Confie nele e no processo.”, destacou.

Além dele, Byanca Brasil, que é um dos destaques recente da modalidade no país, também expôs que começou a fazer acompanhamento psicológico após uma decepção familiar.

“Fiquei muito mal, perdi o brilho de jogar futebol e vi que precisava de ajuda. Comecei falando com minha esposa, com uma amiga minha muito próxima. Cheguei ao ponto de ter que levar a Gleice para o treino, só para eu ter onde olhar e ter um ponto de apoio. Isso mexeu muito comigo, porque quando está no fundo do poço, você não tem noção, mas o entorno… sou uma pessoa muito alegre e expressiva, então ficou muito nítido”, disse ela.

