Brasil tem nova atuação frustrante e perde para o Paraguai

O Brasil, em uma nova atuação ruim, perdeu para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. Diego Gómez, aos 18 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória paraguaia, que teve um grande desempenho defensivo para segurar a Seleção Brasileira. Por sua vez, a Canarinho pouco apresentou durante os 90 minutos, ficou novamente devendo e amargou mais uma derrota na competição.

Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para a quinta posição, mas segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Já o Paraguai somou três pontos, pulou para sétima colocação e, neste momento, está disputando a repescagem para o Mundial.

Primeira derrota da era Dorival

Aliás, esta foi a primeira derrota do Brasil desde que Dorival Júnior assumiu a Seleção. Na Copa América, a Canarinho caiu nos pênaltis para o Uruguai, nas quartas de final, mas terminou a competição de forma invicta. Além disso, ele não perdeu nenhum amistoso e havia vencido o Equador por 1 a 0, na última sexta-feira (6), no Couto Pereira.

Primeiro tempo terrível do Brasil

A Seleção Brasileira foi nula nos primeiros 45 minutos em Assunção. Afinal, sem inspiração e pouca criatividade, a Canarinho não conseguiu furar o ferrolho criado por Gustavo Alfaro e fez uma etapa inicial de preocupar. Tanto que saiu atrás do placar. Aos 18 minutos, Diego Gómez limpou Bruno Guimarães com tranquilidade e acertou um chutaço de trivela, sem chance para Alisson, para fazer 1 a 0 para o Paraguai. A melhor oportunidade do Brasil aconteceu com Guilherme Arana, aos 23 minutos. Vinícius Júnior fez boa jogada pela esquerda e tocou para o lateral-esquerdo chegar fuzilando. Contudo, Júnior Alonso apareceu em cima da linha para tirar a bola. De resto, o Brasil foi para o intervalo no Defensores del Chaco com muito para se acertar.

Brasil volta melhor pro segundo tempo, mas o gol…

No segundo tempo, o Brasil voltou mais ofensivo com as entradas de Luiz Henrique e João Pedro. Aliás, a Canarinho teve uma grande chance logo no primeiro minuto da etapa final. Rodrygo recebeu de João Pedro e saiu de frente para o gol, mas pegou muito forte na bola e isolou. Contudo, a Seleção Brasileira não conseguia criar uma chance clara de gol. Por sua vez, o Paraguai gastava o relógio como podia e se segurava junto com o apoio de seu torcedor, que fazia uma festa vendo sua seleção derrubar a pentacampeã mundial. Vinícius Júnior ainda teve duas grandes, mas parou em duas boas defesas de Gatito Fernández. Já os paraguaios assustaram aos 32, após jogada de escanteio, Bobadilla subiu livre e cabeceou. A bola desviou em Marquinhos e tirou tinta da meta do goleiro Alisson.

Paraguai sai com a vitória em Assunção

Nos minutos finais, o Brasil não conseguiu tirar mais nada de especial dentro de campo. Gerson teve uma última oportunidade de fora da área, mas isolou. Já o Paraguai se fechou com perfeição em seu sistema defensivo e se segurou. Assim, conseguiu garantir três pontos diante de seu torcedor. Por sua vez, a Seleção Brasileira teve novo desempenho frustrante e deixa Assunção devendo muito.

PARAGUAI X BRASIL

Oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data-Hora: 9/9/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Gatito; Cáceres, Balbuena, Alderete (Velázquez, 37’/1°T) e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez (Ramón Sosa, 19’/2°T) e Almirón (Cuenca, 39’/2°T); Enciso (Riveros, 39’/2°T) e Pitta (Alex Arce, 19’/2°T) . Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão, 39’/2°T); Bruno Guimarães (Luiz Henrique, intervalo), André e Lucas Paquetá (Gerson, 33’/2°T); Endrick (João Pedro, intervalo), Rodrygo (Lucas Moura, 33’/2°T) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Diego Gómez, 18’/1°T (1-0);

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán e Andrés Nievas (URU)

VAR: Alberto Feres (URU)

Cartão amarelo: Júnior Alonso, Bobadilla e Almirón (PAR); Lucas Paquetá (BRA)

Cartão vermelho: –

