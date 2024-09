Scaloni distribui críticas após derrota da Argentina para a Colômbia

Lionel Scaloni não poupou críticas após a derrota da Argentina para a Colômbia, nesta terça-feira (10), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Entretanto, o técnico não mirou os seus jogadores.

O comandante argentino fez reclamações em razão do horário do jogo válido pela oitava rodada. Tanto argentinos quanto colombianos sofreram com o forte calor, já que a bola rolou às 17h30 (de Brasília) e 15h30 (horário da Colômbia).

“O horário do jogo não é bom. Poderia ser jogado às 5h, 6h, 7h da tarde. Não creio que seja saudável para os jogadores de futebol desenvolverem o seu potencial. O calor é o mesmo para ambos, mas é claro que as condições não são as melhores para um espetáculo. Ainda mais para duas equipes que estão bem na classificação. Mas não é desculpa”, iniciou.

Scaloni também apontou para o juiz chileno Piero Maza, sem deixar de incluir toda a equipe de arbitragem. O técnico da Argentina não se confromou com um pênalti ignorado sobre Julián Álvarez ainda na primeira etapa.

“Julián levou um pisão forte, mas o árbitro viu falta dele. Não comentamos muito porque às vezes você fala uma palavra a mais e eles podem te punir”, analisou Scaloni, que ainda criticou o pênalti a favor dos colombianos após a consulta ao VAR.

“A primeira imagem que o árbitro vê não deveria ser aquela que parece tocar no jogador. Ele deveria ver todas (as imagens). São coisas que não vou mudar, mas acho que uma coisa que poderia mudar é mostrarem para ele o início da jogada”, encerrou .

A derrota para a Colômbia, porém, não ameaça a liderança da Argentina, com 18 pontos, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

