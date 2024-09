Lucas vê resultado decepcionante do Brasil: ‘Inesperado’

Os jogadores da Seleção Brasileira não esconderam a frustração com a derrota para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. Caso do meia-atacante Lucas Moura, que viu um resultado ”inesperado” e acredita que o adversário já entrou em campo com a intenção de se defender.

“Resultado inesperado. Viemos para buscar a vitória, estávamos dominando a partida e eles acertaram um belo chute. A partir dali, o jogo praticamente acabou. Já entraram em campo para defender e, depois disso, ficou mais complicado ainda. No segundo tempo, tivemos volume, martelamos, mas não fizemos o gol. O trabalho continua. A confiança continua, é um processo. Vamos continuar trabalhando duro para que a gente possa melhorar essa situação”, disse Lucas Moura.

Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para a quinta posição, mas segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Contudo, deixa Assunção com um desempenho abaixo do esperado.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias no dia 10 de outubro. A Canarinho encara o Chile, em Santiago, pela nona rodada da competição.

Aliás, esta foi a primeira derrota do Brasil desde que Dorival Júnior assumiu a Seleção. Na Copa América, a Canarinho caiu nos pênaltis para o Uruguai, nas quartas de final, mas terminou a competição de forma invicta. Além disso, ele não perdeu nenhum amistoso e havia vencido o Equador por 1 a 0, na última sexta-feira (6), no Couto Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.