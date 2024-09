Dorival vê pior primeiro tempo da Seleção sob seu comando: ‘Nos perdemos’

A Seleção Brasileira, em nova atuação decepcionante, perdeu para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira. Contudo, o que chamou a atenção foi o primeiro tempo da equipe Canarinho, no Defensores del Chaco. Segundo o próprio técnico Dorival Júnior, foram os piores 45 minutos do Brasil desde que ele assumiu o comando técnico.

Bem armado defensivamente, o Paraguai não deu espaços para o Brasil. Com exceção de um chute perigoso de Guilherme Arana, a primeira etapa no Defensores del Chaco foi controlada para os donos da casa e o gol de Diego Goméz decidiu o resultado por 1 a 0. Algo que frustrou os planos da Seleção Brasileira, que chegou otimista em Assunção.

“Acho que a expectativa era muito positiva para que pudéssemos ter um jogo mais consistente, jogar de uma maneira tranquila. Até o momento em que tomamos o gol, tínhamos essa condição e estávamos buscando nos posicionar em campo e conseguir com troca de passes colocar a equipe paraguaia atrás da linha de meio de campo”, disse Dorival, que prosseguiu.

“A partir do momento que sofremos o gol, nos perdemos. Tudo o que vinha sendo construído, até o final da primeira etapa deixamos e abrimos mão do vínhamos tempo. Foi o pior tempo desde que aqui estamos e contribuiu para o resultado final”, completou.

A primeira derrota da era Dorival

Aliás, esta foi a primeira derrota do Brasil desde que Dorival Júnior assumiu a Seleção. Na Copa América, a Canarinho caiu nos pênaltis para o Uruguai, nas quartas de final, mas terminou a competição de forma invicta. Além disso, ele não perdeu nenhum amistoso e havia vencido o Equador por 1 a 0, na última sexta-feira (6), no Couto Pereira.

Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para a quinta posição, mas segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Contudo, deixa Assunção com um desempenho abaixo do esperado. O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias no dia 10 de outubro. A Canarinho encara o Chile, em Santiago, pela nona rodada da competição.

