Memphis no Corinthians: entenda motivo para o não uso de sobrenome

O atacante Memphis Depay foi anunciado pelo Corinthians na última segunda-feira (09). Existe a expectativa que o jogador seja apresentado para a torcida na quarta-feira (11), quando a equipe enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Porém, alguns torcedores do clube paulista ainda possuem dúvida sobre como chamar o jogador: Memphis ou Memphis Depay?

A dúvida se dá pelo fato do holandês ocultar o sobrenome em sua camisa dentro de campo. A decisão foi motiva por uma situação familiar envolvendo o seu pai, Dennis Depay. Memphis acabou abandonado por ele aos quatro anos de idade, quando vivia em Roterdã, na Holanda. O atacante ficou com Cora, sua mãe. Em entrevista, o jogador admitiu que criou um ressentimento em relação a figura paterna.

“Não me chame de Depay, pode me chamar de Memphis. (…) Não quero explicar o que aconteceu em casa, porque as pessoas ficariam envergonhadas. É assim que será, porque eu já segui em frente”, declarou o novo reforço do Corinthians à BBC, emissora britânica.

No mesmo depoimento, Memphis revelou que o pai tentou uma reconciliação. Porém, o atacante decidiu só “seguir em frente”.

Acerto de Memphis Depay com o Corinthians

Após não renovar com o Atlético de Madrid, Memphis Depay ficou livre no mercado e optou pelo acerto com o Corinthians. Na última temporada pelo time comandado por Diego Simeone, Memphis atuou 39 vezes, marcou nove gols e deu duas assistências. O acordo com a equipe brasileira vai até o fim de 2026.

Memphis começou a aparecer para o mundo no PSV, da Holanda, onde deu os primeiros passos como profissional. Posteriormente seguiu para o Manchester United. Mas foi no Lyon, da França, onde recuperou o seu protagonismo. Em 2021, fechou com o Barcelona. Porém, ficou apenas duas temporadas até assinar com o Atlético de Madrid.