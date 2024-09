Com cinco Champions League conquistadas nos últimos 11 anos, o Real Madrid se tornou o bicho-papão do futebol europeu e segue como o maior vencedor da história do torneio. Cristiano Ronaldo, que venceu quatro edições da competição com a camisa merengue, rebateu quem considera ser apenas sorte e exaltou o trabalho feito no clube espanhol.

Em seu canal no Youtube, o craque português conversou com o ex-companheiro Rio Ferdinand. O jogador fez questão de defender a mentalidade empregada pelo clube madrilenho e afirmou que o Santiago Bernabéu tem uma “aura diferente”.

“O Real Madrid está muito bem. É um tipo de time que não foge quando há pressão. Muitas pessoas dizem que eles são sortudos na Champions. Não é sorte, há uma mentalidade, uma preparação para este tipo de momentos. O Bernabéu tem uma aura diferente. Há uma energia diferente. Quando os grandes times vão lá, e eles marcam um gol aos 85, 90 minutos, a pressão é enorme. Para mim, é o melhor clube de toda a história do futebol.”, analisou.

Futuro com Mbappé

Cristiano preferiu não cravar sobre o possível sucesso de Mbappé no Real Madrid, mas ressaltou que a tendência é que ele consiga render por causa de seu talento, ainda mais com a estrutura do clube. Além disso, relembrou quando chegou ao clube em 2009 e disse que precisou de um período de adaptação antes de se transformar no maior artilheiro da história do clube.

“Na época fui o jogador mais caro da história. Tinha pressão, mas eu acredito em mim. Eu tinha sido o melhor jogador na Premier League e já tinha ganho uma Bola de Ouro no Manchester United, uma Liga dos Campeões… Sabia que ia fazer as coisas bem. Acredito nas minhas capacidades. Foi difícil, porque era um país diferente, a adaptação, eu tinha 24 anos, era muito jovem. Mas estava muito otimista”, afirmou.

“Era o melhor clube do mundo, e eu disse que ia fazer história no Real Madrid tal como fiz no Manchester United. Era um desafio, mas eu sou uma pessoa de desafios. Gosto de mostrar às pessoas que estão erradas. Gosto de provar o contrário do que as pessoas pensam.”, concluiu.

