Depay chega ao Brasil para reforçar o Corinthians

Ele chegou! O atacante holandês Memphis Depay desembarcou no Brasil por volta das 6h desta quarta-feira (11). O centroavante foi recebido por dirigentes, jornalistas a até mesmo algumas dezenas de torcedores. Ele não concedeu entrevistas, mas deu alguns autógrafos e cumprimentou um ou outro corintiano. Ele assina contrato válido até dezembro de 2026.

Memphis desembarcou em um portão exclusivo voos fretados e na rápida aparição púbica usou sua tradicional faixa na cabeça. Esta, porém, personalizada: branca com o escudo do Corinthians. Ele ainda segurou uma bandeira do Timão com a frase: “Bem-vindo ao hospício”.

Do aeroporto, Memphis Depay seguiu para um hotel. No final da tarde, ele seguirá para a Arena, de onde irá acompanhar Corinthians x Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h. O Timão, vale lembrar, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. Já triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.

Memphis Depay, inclusive, será apresentado à torcida na Neo Química Arena. No entanto, não poderá jogar por não ter sido regularizado a tempo. Por outro lado, o holandês está apto para jogar contra o Botafogo, no final de semana, pelo Brasileirão, mas a estreia ainda não deve ser neste final de semana.

Vai fazer história no Corinthians?

Memphis Depay está com 30 anos e chega com expectativa de ser uma das maiores contratações da história do Timão e do futebol sul-americano. Afinal, ele soma passagens por grandes clubes da Europa como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, onde ficou até julho, mas não renovou.

O centroavante é ainda o segundo maior goleador da história da seleção holandesa e está a apenas cinco gols de se isolar em primeiro lugar. A última partida de Depay, inclusive, foi no dia 10 de julho, na derrota de 2 a 1 da Holanda para a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa.

