Torcedor processa São Paulo após agressões ao ser confundido com palmeirense

Um tricolor paulista acionou o São Paulo na Justiça para cobrar uma indenização de R$ 50 mil do clube, após ter sido confundido com palmeirense nas arquibancadas do Morumbis. Em sua denúncia, o torcedor relata ter sofrido uma série de agressões de são-paulinos ao ser apontado como infiltrado no setor destinado à torcida mandante no estádio.

A ação corre na 3ª Vara Cível do Foro Regional XV, no Butantã, mas o São Paulo nega o recebimento de qualquer denúncia até o momento. O torcedor alega que o clube não ofereceu auxílio ou atendimento médico diante de ”uma sessão de linchamento” que poderia tê-lo ”levado a óbito”.

O caso viralizou nas redes sociais após o empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, no dia 29 de abril. Alguns vídeos com a abordagem dos tricolores e empurrões repercutiram entre internautas à época.

O caso

De acordo com depoimento, o torcedor sofreu diversos empurrões, socos e pontapés durante o ataque nas arquibancadas. Cabe destacar que a vítima não estava uniformizada, pois, segundo ela, não possui camisa do São Paulo devido ao alto custo do material. O Tricolor, no entanto, se define como alguém frequente nas partidas do clube.

Além da ausência de uniforme, são-paulinos também notaram que o torcedor usava uma capa de celular na cor verde – assim como detalhes da sua camisa puxavam para o esverdeado. Vale pontuar que a viabilização dos clássicos na capital paulista determina uma conjuntura de torcida única e, portanto, casos de infiltrados costumam ocorrer com frequência.

Nota-se, nos vídeos divulgados nas redes sociais, que o torcedor chega a cair alguns degraus de arquibancada durante a agressão.

São Paulo x Palmeiras

Três dos quatro clássicos Choque-Rei disputados nesta temporada terminaram empatados – dois por 0 a 0, como o mencionado acima. O primeiro duelo sem gols entre os rivais ocorreu pela disputa do título da Supercopa do Brasil, em fevereiro. O São Paulo sagrou-se campeão do torneio após superar o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis.

Em março, mais um empate. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no dia 3, no Morumbis, e cada equipe marcou um gol na partida. O Tricolor balançou as redes com Alisson, aos 25 minutos, enquanto Alviverde empatou aos 58′ com Raphael Veiga, de pênalti.

Depois do clássico sem gols no dia 29 de março, com a confusão nas arquibancadas do Morumbis, os rivais se enfrentaram novamente em agosto. O duelo, aliás, marcou a primeira vitória de uma equipe no Choque-Rei em 2024. Com dois expulsos, um de cada lado, o Palmeiras superou o São Paulo por 2 a 1, com dois gols de Flaco López.

