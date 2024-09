Botafogo definirá futuro de Gatito só ao fim da temporada

O goleiro Gatito pode estar nos últimos meses como jogador do Botafogo. Afinal, o jogador, titular da seleção paraguaia, tem contrato com o Alvinegro de General Severiano somente até dezembro de 2024. A opção do Glorioso é deixar para decidir o futuro do ídolo somente para o fim desta temporada. A informação é do site “ge”.

Gatito, aliás, poderia assinar um pré-contrato com um outro clube a partir de julho. Alguns participantes da Série A, como Internacional e Vitória, chegaram a sondá-lo com contatos. Mas o goleiro guarani resolveu rechaçá-los por conta de sua forte identificação com o Mais Tradicional.

Recentemente, no Botafogo, Gatito viu dois goleiros o colocarem no banco. Perri ganhou a vaga no fim de 2022, com a lesão do próprio paraguaio. Não saiu mais da meta até ser realocado para o Lyon, outro clube da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor. Em 2024, foi a vez de John, ex-Santos e Internacional, ser titular da vez.

No entanto, Gatito tem uma história consolidada no Botafogo. N clube desde 2017, ele ajudou a equipe alvinegra a sagrar-se campeã carioca, no ano seguinte. O paraguaio é, também, o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Glorioso, com 217 aparições.

Além disso, Gatito, pela experiência, é um dos líderes do vestiário alvinegro.

