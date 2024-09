Rüdiger cogitou abandonar seleção da Alemanha após críticas por foto

O zagueiro Antonio Rüdiger cogitou abandonar a seleção da Alemanha após sofrer críticas por um foto onde aparece fazendo um símbolo islâmico. O fato, ocorrido há cerca seis meses, teria deixado o jogador extremamente insatisfeito, segundo informações do jornal alemão ‘Bild’.

Na imagem em questão, Rüdiger saudava o início do Ramadã, período dentro do calendário islâmico em que os fiéis ficam de jejum até o sol se por, além de outros compromissos. Na época, o jogador do Real Madrid precisou dar mais detalhes sobre o significado do símbolo feito por ele.

“O gesto que usei é chamado de dedo tawhid. No Islã, isso é considerado um símbolo da unidade e unicidade de Deus. O gesto é difundido entre os muçulmanos em todo o mundo e apenas nos últimos dias o Ministério Federal do Interior o classificou como não problemático. (…) Como muçulmano devoto, pratico a minha fé, mas me distancio firmemente de qualquer tipo de extremismo. Defendo a paz e a tolerância”, explicou o zagueiro, em entrevista ao Bild.

Apesar de detalhar seu gesto, Rüdiger acabou sofrendo com ataques nas redes sociais. Muitos internautas associaram o jogador ao Estado Islâmico, mas o próprio alemão negou um possível vínculo.

Irritação de Rüdiger e possível abandono da seleção da Alemanha

A situação abalou Rüdiger, que logo após cogitou deixar a seleção alemã. Porém, Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, convenceu o zagueiro a seguir representando o país onde nasceu. Como forma de mostrar a importância e o prestígio do jogador no grupo, Nagelsmann escolheu o atleta do Real Madrid como segundo capitão.