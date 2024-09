Fluminense pode dar salto na classificação na próxima rodada do Brasileirão

Depois de ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem reagido sob o comando do técnico Mano Menezes. Fora do Z4, o Tricolor tem, agora, a chance de dar um salto na tabela e começar a almejar voos maiores na competição nacional.

Afinal, a equipe de Laranjeiras soma 27 pontos, apenas três a menos que o 11º colocado, que no momento é o Red Bull Bragantino. Caso tenha uma boa combinação de resultados, pode saltar da 16ª posição para a 12ª. Vale lembrar que quando o treinador chegou, o time somava apenas 6 pontos.

Para isso, terá que vencer o Juventude, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, e torcer para tropeços de Criciúma, Athlético-PR e Grêmio, que enfrentam Palmeiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Diante desse cenário, o Fluminense deve ter os retornos de Martinelli, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, e de Germán Cano, recuperado do problema físico. Além disso, o colombiano Gabriel Fuentes e o jovem Victor Hugo, reforços desta segunda janela, estão à disposição de Mano.

“Cano vinha de um processo inflamatório do tendão bastante crônico já. E a gente optou, porque o momento também não era bom, em fazer esse processo de recuperação mais definitivo. A gente abriu mão dele, porque era importante ele estar bem, em estar confiante nele mesmo para retomar um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muitos méritos. Já está treinando com o grupo, já está mais confiante, já está sem dor. Passou a semana inteira trabalhando sem dor. E o caminho agora é esse. Logo, logo, vamos ter ele de volta”, avisou Mano.

Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.