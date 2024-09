Orlando Berrío reencontra ex-companheiros de Flamengo no Paraguai

Antes da partida do Brasil contra o Paraguai, em Assunção, Orlando Berrío, ex-jogador do Flamengo, visitou a concentração da Canarinho. No hotel, o atacante, que atualmente joga no Tacuary, encontrou Vini Júnior, Lucas Paquetá, Juan e Dorival Júnior, com quem trabalhou no clube carioca em 2018.

Além deles, Berrío se reuniu com Rodrigo Caetano, com quem também esteve junto no Mais Querido. O jogador publicou as imagens em sua conta no Instagram.

Números de Berrío pelo Flamengo

Com a camisa do Flamengo, Berrío disputou 82 jogos, com 48 vitórias, 22 empates e 12 derrotas. No total, marcou sete gols em sua passagem no Rio de Janeiro, e fez parte de seis conquistas, entre elas do Brasileirão e da Libertadores de 2019.