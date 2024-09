Vasco pode ter artilheiro da Copa do Brasil pela quarta vez; relembre

O Vasco, clube formador de Romário, Edmundo e Roberto Dinamite, entre outros, é conhecido por sua tradição goleadora. E, não à toa, está em busca de mais uma artilharia na Copa do Brasil.

Isso porque o atacante Vegetti é o atual artilheiro da competição, com cinco gols. Assim, é possível que o Cruz-Maltino tenha pela quarta vez o goleador da competição de mata-mata, existente desde 1989. Mas você, querido leitor, lembra dos três que atingiram tal feito com a Cruz de Malta? O Jogada10 relembra.

Valdiram puxa o trem

A primeira vez foi em 2006, quando o time carioca chegou de forma inédita à decisão da Copa do Brasil. O já falecido atacante Valdiram foi o responsável pela artilharia do certame de maneira isolada, com sete gols. Foi com direito a hat-trick, aliás: na segunda fase, contra o Iraty-PR, o camisa 7 marcou três vezes na goleada por 5 a 1, em São Januário.

Foi de Valdiram também o gol que levou o Vasco à final, em empate por 1 a 1 com o Fluminense, na semifinal, no Maracanã. No jogo da volta da final contra o Flamengo, porém, ele não pode ir a campo por uma lesão adquirida em lance polêmico do primeiro jogo contra o zagueiro Renato Silva.

Dois anos depois, o Gigante da Colina voltou aos quatro melhores da competição, caindo na semi para o futuro campeão Sport. O que não impediu o ídolo Edmundo de garantir mais uma artilharia para sua conta pessoal. Afinal, com seis gols, ele se juntou a Romerito (Sport) e Wellington Paulista (Botafogo) na liderança do quesito.

Em 2011, a história seria um tanto diferente. Isso porque o Vasco conquistou, de maneira inédita, o título da Copa do Brasil. E, de quebra, ainda contou com um dos cinco artilheiros daquela edição. Além de Adriano e Kléber Gladiador (Palmeiras), Rafael Coelho e William (Avaí), o camisa 9 Alecsandro marcou cinco vezes e dividiu a honraria. Dois destes gols, aliás, foram nas finais contra o Coritiba, sendo um em São Januário (jogo de ida) e outro no Couto Pereira (volta), na partida que rendeu o troféu inédito à galeria do Vasco.

Artilheiros da Copa do Brasil pelo Vasco

2006 – Valdiram (7 gols)

2008 – Edmundo (6 gols, empatado com outros dois jogadores)

2011 – Alecsandro (5 gols, empatado com outros quatro jogadores)

2024 (até o momento) – Pablo Vegetti (5 gols)

Difícil de alcançar?

Apesar de ainda ter cinco jogos pela frente na Copa do Brasil para os futuros finalistas, é pouco provável que alguém ultrapasse o atual artilheiro isolado, Pablo Vegetti. Afinal, seus perseguidores mais próximos (Valencia, do Inter; e Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO), com quatro gols, já foram eliminados do torneio.

Dentre os jogadores que seguem na competição, os mais próximos de alcançar o Pirata são: Cauly (Bahia); Gilberto e Lucas Barbosa (Juventude); Pedro (Flamengo), com três gols. O último, porém, se lesionou e só volta em 2025. Lucas Piton, companheiro de Vegetti no Vasco, também tem três gols.

Dos que ainda estão vivos no torneio, os jogadores com dois gols são: Fernandinho (machucado), Canobbio e Cristian (Athletico); Guilherme Arana e Saravia (Atlético-MG); Jean Lucas e Thaciano (Bahia); Cacá, Yuri Alberto e Ángel Romero (Corinthians); Juan (São Paulo).

