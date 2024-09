Fluminense espera por Arias após Data Fifa e polêmica

Após recusar proposta de renovação e defender a Colômbia na Data Fifa, o atacante Jhon Arias é aguardado no Fluminense para seguir preparação para o próximo compromisso do time na temporada. Este será o primeiro contato do jogador desde as polêmicas envolvendo uma possível saída do Tricolor.

O elenco treinou no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (11), mas o craque não esteve presente. Afinal, ele atuou por 79 minutos no duelo da última terça (10) contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, e não retornou ao Brasil.

LEIA MAIS: Fluminense pode dar salto na classificação na próxima rodada do Brasileirão

Jhon Arias deve estar apto a enfrentar o Juventude no domingo (15), quando o Fluminense volta a campo após duas semanas sem atuar. O jogo é pela 26ª rodada do Brasileirão. Cobiçado por times europeus, o craque teria ficado chateado com ‘promessas não cumpridas’ pelo clube.

Arias e Fluminense tinham um combinado: se o clube recebesse uma oferta a partir de 10 milhões de euros da Europa e que fosse positiva para ambos os lados, o Tricolor liberaria o atleta.

Recentemente, o Galatasaray-TUR fez uma proposta de 12 milhões de euros. O clube carioca, aliás, levaria 10 milhões de euros (mais de 60 milhões de reais) mesmo tendo 50% do jogador. Além disso, Arias gostou da oferta e topou ir.

Mas a diretoria tricolor fez uma contraproposta de 12 milhões + 4 milhões de bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo 5 milhões à vista e 5 milhões em janeiro. Contudo, a forma de pagamento não era viável. Assim, a diretoria tricolor ofereceu outras possibilidades, porém só liberando o jogador no fim do ano. Mas o negócio não avançou, o que teria chateado Arias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.