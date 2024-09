Associação de jornalistas pede punição para Dibu Martínez

Após o fim de Colômbia 2 x 1 Argentina, pelas Eliminatórias, o goleiro Dibu Martínez protagonizou uma situação lamentável. Isso porque o arqueiro da Albiceleste deu um tapa na câmera que o filmava ainda no gramado do Estádio Metropolitano, em Barranquilla.

Jhonny Jackson, cinegrafista que teve o equipamento atingido pelo jogador, chegou a dar uma entrevista em tom mais ameno para à emissora colombian RCN. Para ele, apesar da raiva sentida no momento com a situação, ele entende que não passou de uma reação intempestiva:

“Isso me deixou com raiva, muita raiva, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava fazendo. Dibu, queria te dizer que não se preocupe. Na vida, todo mundo já perdeu jogos. Talvez essa derrota tenha significado muito para você, mas siga em frente.”

Entretanto, nesta quarta-feira (11), a Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) foi bastante incisiva em sua posição. Além de apontar que o goleiro “não é um exemplo para as futuras gerações, pede uma “punição exemplar” junto a Fifa para o jogador que milita no Aston Villa.

Confira a nota da entidade de jornalistas colombianos

A Acord Colômbia rejeita veementemente o ato de agressão do goleiro argentino Emiliano Dibu Martínez a um cinegrafista no final da partida. Jogar o equipamento do cinegrafista no gramado é um ataque à liberdade de expressão que nosso sindicato não admite. A Acord, como autoridade jornalística esportiva no país, exige que a FIFA gere uma sanção exemplar contra o senhor Emiliano Dibu Martínez, que não é um exemplo para as novas gerações.

