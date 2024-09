Atlético x São Paulo: Paulinho não conhece as condições do gramado da Arena MRV

Atlético e São Paulo se enfrentam na noite desta quinta-feira (12) pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena MRV, que está passando por manutenção no gramado. No entanto, questionado sobre as condições do campo, o atacante atleticano Paulinho não soube informar.

“Eu, particularmente, não recebi nenhum feedback sobre o gramado, mas acredito que a Arena teve o tempo necessário para realizar a recuperação. Todos sabemos que o jogo será na Arena, então, independentemente da condição do gramado, teremos que chegar e fazer o nosso melhor para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil”, afirmou Paulinho.

LEIA MAIS: Atlético analisa mandar jogo do Brasileirão no Independência

Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, Paulinho havia expressado preocupações sobre o estado do gramado.

O gramado da Arena MRV está sendo tratado desde 20 de agosto. O último jogo no estádio foi contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. Recentemente, o diretor de futebol Victor Bagy, o gerente Pedro Moreira e o auxiliar Lucas Gonçalves avaliaram a condição do campo.

Paulinho, afinal, considera o confronto contra o São Paulo como crucial.

“Até agora, este é o jogo mais importante do ano para nós. Entendemos a importância de chegar à final da Copa do Brasil, especialmente enfrentando equipes grandes como o São Paulo, que sempre brigam por títulos. Estamos muito empenhados e focados para este jogo. Esperamos fazer uma excelente partida e conquistar a classificação”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.