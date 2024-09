Barreal avança na recuperação e inicia transição no Cruzeiro

O meia Álvaro Barreal, do Cruzeiro, começou a fase de transição nos treinamentos nesta quarta-feira (11), aproximando-se do retorno aos jogos. A Raposa enfrentará o próximo adversário no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Barreal, que vem enfrentando dores no tornozelo esquerdo, não participou dos treinos nos últimos dias. Embora ainda não esteja totalmente liberado, a fase de transição marca a aproximação entre o departamento médico e o retorno ao campo.

Atualmente, o Cruzeiro já tem duas ausências confirmadas para a partida: Juan Dinenno e Rafa Silva, ambos em tratamento no departamento médico. Barreal será reavaliado nos próximos dias. Se ele não estiver apto para jogar, Fernando Seabra provavelmente escalará Lautaro Diaz, mantendo o esquema tático atual.

Os jovens Dorival, Jhosefer, Kaique e Tevis, recentemente promovidos ao elenco profissional, treinaram pelo segundo dia consecutivo com a equipe sub-20. Essa mudança se deve às semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria, e é considerada normal para este período.

