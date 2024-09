Inter vence, e Fortaleza perde chance de reassumir liderança no Brasileiro

O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (11/9), no Beira-Rio, em partida atrasada pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado chega a quatro jogos de invencibilidade. Por outro lado, o Leão perde a oportunidade de reassumir a liderança da competição. Os gols do time gaúcho foram marcados por Alan Patrick e Gustavo Padro. Titi descontou para o time visitante.

Dessa forma, com o resultado, o Internacional somou mais três pontos e chegou aos 35. Assim, a equipe agora ocupa a 8° colocação na tabela. Por outro lado, o Fortaleza não pontuou. O Leão mantém os 48 pontos e segue na 2° colocação.

Inter teve início soberano, mas Fortaleza cresceu no fim do 1° tempo

Nos primeiros minutos da partida, o Internacional já assumiu o controle da partida. Os donos da casa ficaram bastante com a bola, trabalhando com paciência e buscando jogadas. Assim, chegou a abrir o placar aos 8 minutos com Lucas Alario, mas o atacante estava em posição de impedimento. O Colorado seguiu trocando passes buscando uma boa oportunidade para abrir o placar que aconteceu aos 20 minutos em boa jogada do Bernabei pela esquerda. Ele cruzou, Bruno Tabata deu um passe para Alan Patrick que chegou de fora da área finalizando uma bomba no fundo do gol.

Por outro lado, o Fortaleza até chegou a ter uma boa oportunidade no início, mas Lucero estava em posição de impedimento. Depois, tentou subir a marcação para pressionar o Internacional e tentar jogar no erro do adversário, que diminuiu o ritmo após o gol. Nos minutos finais, o Leão cresceu na partida. Primeiro, teve a melhor chance aos 44 do segundo tempo. Após cruzamento de Tinga, Sasha teve uma boa finalização, mas a bola foi pra fora. Dois minutos depois, em uma bola parada, a defesa do Colorado se atrapalhou e a bola sobrou pra Titi, que finalizou bonito para empatar.

2° TEMPO

Ambas as equipes voltaram do intervalo tentando dominar a partida e achar espaço para conseguir marcar o segundo gol. Tanto o Internacional quanto o Fortaleza buscou o ataque, mas não levou perigo. Apesar do equilíbrio na partida, o jogo não ficou ‘quente’. As substituições fizeram com que o Colorado aumentasse o volume no ataque, já o Leão, diminuiu o ritmo.

Aos 32 minutos, o lance de maior perigo no segundo tempo. Alan Patrick cobrou uma falta no travessão. No rebote, Ricardo Mathias não pegou bem e perdeu a oportunidade de colocar o Colorado à frente do placar novamente. Aos 38 minutos, após cobrança do escanteio de Alan Patrick, Vitão finalizou na trave e a bola sobrou para Gustavo Prado – com seis minutos em campo, marcar o gol da vitória. O primeiro dele como profissional na equipe.

Próximos jogos

O campeonato retoma após uma pausa para a Data Fifa. Assim, o Fortaleza volta a campo na competição no sábado (14), às 18h30, contra o Athletico Paranaense. A partida será na Ligga Arena. O Internacional, por sua vez, recebe o Cuiabá no Beira-Rio, na segunda-feira (16), às 20h. Os jogos, portanto, serão pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão – 19° rodada

Data: 11/09/2024

Local: Beira-Rio

Público: –

Renda: R$ –

INTERNACIONAL: Anthoni, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo, 31’/2°), Thiago Maia (Bruno Henrique, 42’/2°T), Gabriel Carvalho, Bruno Tabata (Gustavo Prado, 31’/2°), Alan Patrick e Lucas Alario (Ricardo Mathias, 17’/2°T). Técnico: Roger Machado

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha (Renato Kayzer, 44’/2°T), Hércules (Mancuso, 44’/2°T), Pochettino (Emmanuel Martínez, 21’/2°T), Pikachu Calebe, 44’/2°T), Breno Lopes (Machuca, 21’/2°T) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Alan Patrick, 2o’/1°T (1-0), Titi, 46’/1° (1-1), Gustavo Prado (38’/2°T) (2-1)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Tinga, Emmanuel Martínez, Brítez (FOR), Fernando, Rômulo (INT)

Cartões vermelhos: Britez (FORT)

