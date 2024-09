Conselho Deliberativo do Flamengo aprova mudança dificultando SAF

O Conselho Deliberativo do Flamengo deu um passo importante na noite desta quarta-feira (11) visando dificultar uma futura implementação de uma Sociedade Anônima de Futebol, popularmente conhecida como SAF. Uma reunião aprovou uma mudança no Estatuto sobre o assunto.

Em 2022, o Rubro-Negro chegou a receber uma ”proposta de assessoria financeira”. Assim, com modelos de estrutura e potencias investidores, a ideia era comprar uma parte milionária do clube carioca.

Dessa forma, visando que uma possível venda futura não seja tão fácil, uma emenda foi realizada por conselheiros para realizar a alteração no Estatuto. Em que qualquer assunto sobre SAF no clube, o debate será em assembleia geral com quórum mínimo de 60% dos sócios aptos a voto. Ou seja, número que atualmente representaria cerca de 3.600 e com 2/³ dos votos para aprovação. Além disso, haverá uma quarentena para cumprir caso ela seja aprovada: quem for dirigente do clube no triênio anterior não pode assumir cargo remunerado na SAF por seis anos. Portanto, foram 272 votos a favor, dois contra e uma abstenção.

Vale destacar que três pré-candidatos para a presidência do Rubro-Negro votaram a favor da aprovação: Luiz Eduardo Baptista (Bap), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

Para uma emenda acontecer, precisa do mínimo de 50 assinaturas para levar ao Conselho Deliberativo. Neste caso, foram 217 assinaturas. A emenda teve a apresentação do conselheiro Rodrigo Gustavo Rötzsch, que faz parte do grupo político “Frente Flamengo Maior”. No entanto, a formulação também teve o “Flamengo Sem Fronteiras” e outros grupos políticos.

