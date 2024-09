Roger frisa respostas individuais no Inter a partir da consolidação do jogo coletivo

Satisfeito com a vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (11), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Roger Machado destacou a força das individualidades com base em uma atuação coletiva mais consolidada.

Após o triunfo no Beira-Rio, o treinador colorado mudou sua opinião em relação a aproveitar Alan Patrick, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho juntos. Antes, dizia que só escalaria dois do trio.

“A utilização dos três meias, talvez eu devesse escolher dois, mas o jogo mostrou que é possível ter outro tipo de dinâmica. As conexões e combinações surpreendem. Hoje positivamente. A partida inteira enquanto estiveram em campo, a exceção dos últimos 15 do primeiro tempo, quando o Fortaleza adiantou as linhas e não nos demos conta de ter uma compactação no campo”, iniciou.

“A figura dos três meias foi mais orgânica do que trabalhada. A relação dos jogadores dá um tipo de jogo como o do nosso gol e criações de lances bem bonitos. Foi uma partida equilibrada o jogo todo “, acrescentou.

Roger valoriza jogadores do Inter

Autor do primeiro gol, Alan Patrick recebeu o reconhecimento do treinador.

“Tem uma ótima relação com a bola e com os espaços dentro de campo. Ele direciona o time não para onde ele deseja, mas para onde o jogo pede”.

Em relação a Gabriel Carvalho, que também se destacou, Roger Machado afirmou que o jogador apresentou versatilidade e formou boa dupla com Alan Patrick.

“Ele tem essa facilidade de jogar bem pelos dois lados”, frisou o comandante, antes de ressaltar que, desde sua chegada ao Inter, um dos focos era trabalhar a bola parada.

“Depois, eu quis trabalhar as compactações. Mas essas são as bases, temos que jogar mais partidas para que as coisas possam evoluir. Cada jogo te dá uma possibilidade”, concluiu.

