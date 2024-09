Sport empata com CRB e desperdiça chance de colar no G4 da Série B

Em jogo atrasado da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport empatou por 1 a 1 com o CRB nesta quarta-feira (11), em Maceió. Mike anotou para os alagoanos, mas Wellington deixou tudo igual para os pernambucanos no Estádio Rei Pelé.

Com o resultado, o Leão da Ilha, que tem uma partida a menos em relação às equipes na parte de cima na tabela, aparece em sexto lugar com 39 pontos, três a menos do que o Vila Nova, que fecha o G4.

O Galo, por outro lado, completa dez jogos sem vencer na competição – são quatro empates e seis derrotas. O time de Alagoas chega a 26 pontos e deixa a zona de rebaixamento. Afinal, superou o Ituano, que soma 25.

Pela 26ª rodada da Série B, o Sport volta a jogar no domingo (15), novamente diante do CRB. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

