Tite ‘cura dor de cabeça’ em escalação do Flamengo e define substituto de Pedro

O técnico Tite definiu, pelo menos para jogo da Copa do Brasil, o substituto de Pedro no Flamengo. Após a preparação, ficou definido que Gabigol, que retorna de lesão, inicia o duelo contra o Bahia, às 21h45, no banco de reservas. Ou seja, Bruno Henrique ocupará a posição de Pedro em jogo decisivo no Maracanã.

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Bahia em atividade na última quarta-feira (11), no Ninho do Urubu. No último treino ficou definido, portanto, que Bruno Henrique seguirá improvisado na função de Pedro, que sofreu grave lesão em treino da Seleção.

Flamengo e Bahia duelam na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o confronto de ida pelo placar mínimo e por isso avança à próxima fase do torneio mesmo em caso de empate.

Substituto de Pedro

Tite utilizou Bruno Henrique improvisado em outras partidas na temporada, mas a decisão não agrada boa parte dos torcedores. Isso porque, apesar de dar mais velocidade ao ataque, o camisa 27 não se encaixou tão bem na função e ficou devendo em desempenho nas chances que teve.

Substituir Pedro não seria uma missão fácil sequer para Gabigol, que atua no mesmo setor mas com características diferentes. Ninguém no elenco do Flamengo finalizou mais que o camisa 9 na temporada – 72 chutes a gol, segundo o Footstats.

Carlinhos, jogador com características mais próximas a Pedro, não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil. A carência por um homem de referência dentro da pequena área fez com que o Flamengo estudasse mais uma investida no mercado, mas, por fim, definiu-se que os nomes à disposição estão aptos.

A escolha por Bruno Henrique ficou evidente na preparação final para o jogo da Copa do Brasil. O camisa 27, segundo informou o Coluna do Fla, treinou entre os titulares, enquanto Gabigol trabalhou junto aos reservas.

Flamengo na Copa do Brasil

Conforme mencionado, o Flamengo precisa apenas de um empate para carimbar mais uma semifinal de Copa do Brasil na história. O Bahia, por sua vez, precisa de dois gols ou mais de diferença para avançar em tempo regulamentar. Caso contrário, haverá disputa de pênalti para definição do classificado.

O vencedor do confronto no Maracanã vai encarar o Corinthians na penúltima fase da Copa do Brasil. O Alvinegro paulista fez o placar que precisava diante do Juventude, nos acréscimos, e se classificou à semifinal na Neo Química Arena.

