Ex-Internacional, lateral é condenado por abuso sexual

Ex-Internacional, o lateral-direito Hugo Mallo foi condenado após ser acusado de cometer abuso sexual na Espanha, em 2019. Responsável pela sentença, o juiz Salvador Roig Tejedor, do Juizado Penal número 19 de Barcelona, aplicou uma multa de 6 mil euros (R$ 37,4 mil), sendo mil euros (R$ 6,2 mil) de indenização por danos morais, além de 10 euros (R$ 62) diários durante 20 meses. O jogador também terá que pagar as custas do processo.

Atualmente no Aris Saloniki, da Grécia, o espanhol de 33 anos cometeu o crime no dia 24 de abril de 2019. Ele defendia o Celta de Vigo, da Espanha. Na ocasião, Mallo pegou nos seios da mulher que se vestia de mascote do Espanyol, rival da equipe do lateral na partida realizada no estádio Cornella-El Prat.

De acordo com a denúncia do Espanyol, a acusação alegou uma mudança postura do jogador em relação aos mascotes masculino e feminina.

“Hugo deu a mão ao periquito (mascote), como faz normalmente, mas com a mulher, introduziu suas mãos dentro da roupa para tocar em seus seios”, apontou o relato.

Em sua avaliação, o juiz considerou que Mallo agiu de forma a atender seus desejos sexuais.

“O acusado, com a intenção de satisfazer seu espírito libidinoso e de prejudicar a identidade sexual da vítima, enfiou as mãos por baixo do traje e a tocou nos seios”, considerou Salvador Roig Tejedor. Celta de Vigo, Internacional e mais: a carreira do lateral Hugo Mallo, condenado na Espanha Hugo Mallo defendeu apenas três clubes em sua carreira até o momento. Revelado pelo Celta de Vigo (ESP), o lateral seguiu na equipe por 14 anos, entre 2009 e 2023. Ele deixou o clube espanhol para assinar com o Internacional. Entre 2023 e 2024, disputou 21 jogos, com dois gols marcados. Em agosto, Mallo assinou com o Aris (GRE), onde soma três partidas até aqui.