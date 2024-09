CBF define árbitro para Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Para essa partida, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu que o árbitro será Raphael Claus (SP).

A entidade, no entanto, ainda não anunciou os nomes dos assistentes, do quarto árbitro e dos responsáveis pelo VAR.

As equipes cariocas se enfrentam após os compromissos pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Rubro-Negro é o quarto colocado, com 44 pontos (seis atrás do líder Botafogo). Em contrapartida, o Cruz-Maltino é o nono, com 34.

