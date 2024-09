Clube saudita confirma proposta bilionária por Vini Jr

Khaled Al-Issa, presidente do Al-Ahli, confirmou nesta quinta-feira (12) que o clube da Arábia Saudita tentou a contratação de Vini Jr durante a janela de transferências do verão europeu. Caso ocorresse a transferência, brasileiro se tornaria o atleta mais bem pago da história, com salário de R$ 6 bilhões em contrato de cinco anos.

“Tínhamos o desejo de trazer um grande ponta, o Vinícius, mas durante as negociações algo inesperado aconteceu: os jogadores sauditas se profissionalizaram através do programa de bolsas. Feras Al-Buraikan se tornaria profissional, e a prioridade passou a ser a contratação de um atacante. Então, negociamos com Ivan Toney e Victor Osimhen”, revelou Al-Issa em entrevista ao ‘Koora Rotana’, programa de TV da Arábia Saudita.

“Em janeiro, contrataremos um ponta que vai superar as expectativas”, acrescentou.

LEIA MAIS: PSG se recusa a pagar valores a Mbappé e caso vai para Justiça

De acordo com o informações do jornal espanhol ‘Marca’, o Al-Ahli está considerando fazer uma nova investida em janeiro. Ao mesmo tempo, o clube pode se beneficiar do fato de que a Supercopa da Espanha será disputada na Arábia Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.