Veja o Top-10 jogadores do atual elenco com mais jogos pelo Fluminense

No Fluminense desde 2019, o meia Paulo Henrique Ganso é um dos pilares do atual elenco. Não à toa, lidera o importante quesito de jogadores com mais atuações com a camisa tricolor, considerando apenas os atletas que estão no clube.

O craque tem 254 partidas pelo Flu, liderando até com certa folga na ‘disputa’. Seu perseguidor mais próximo é o volante Martinelli, cria da base. Afinal, o Moleque de Xerém tem 215 atuações pelo Fluminense, aparecendo em segundo na lista.

A mesma segue com um craque: Jhon Arias, com 180 partidas, é o terceiro com mais aparições. O colombiano defende o Fluzão desde 2021. Mas foi a partir do ano seguinte que ele desabrochou, transformando-se num dos pilares do time, que viria a ganhar a Copa Libertadores em 2023.

Samuel Xavier (175), Fábio (172) e Germán Cano (159) surgem na sequência. Assim como Arias, eles também conquistaram a Glória Eterna pelo Tricolor. O sétimo colocado da lista não teve tal privilégio, mas trata-se de outro craque: Thiago Silva. Por mais que tenha chegado há pouco tempo, as partidas que fez em sua primeira passagem pelo Flu entram na conta – são 156 jogos para o veterano.

John Kennedy (109) e Felipe Melo (106) aparecem, então, na sequência. Outros que recém completaram 100 jogos pelo Fluminense são Marcelo e Lima, ambos com 101 aparições pelo time de Guerreiros.

Confira a lista dos jogadores com mais atuações pelo Fluminense no atual elenco

10º – Marcelo e Lima – 101

9º – Felipe Melo – 106

8º – John Kennedy – 109

7º – Thiago Silva – 156

6º – Germán Cano – 159

5º – Fábio – 172

4º – Samuel Xavier – 175

3º – Jhon Arias – 180

2º – Martinelli – 215

1º – Paulo Henrique Ganso – 254

