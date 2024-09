Cruzeiro tem retorno de jogador selecionável, e Barreal treina com o elenco

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília). Para este confronto, a Raposa contará com o retorno do lateral-direito William e poderá ter também Alvaro Barreal disponível.

William, que estava com a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, retornou ao time nesta quinta-feira. Como ele é o titular da posição e já está integrado ao elenco, Fernando Seabra deverá escalá-lo para o jogo. Ele ficou no banco na última terça contra o Paraguai e não foi utilizado por Dorival Júnior.

LEIA MAIS: Cruzeiro passa o trator no Fortaleza e está na final do Brasileiro Sub-20

Por outro lado, o meia Alvaro Barreal participou dos treinos com o elenco pela primeira vez nesta semana. Afinal, ele estava afastado devido a dores no tornozelo esquerdo e permaneceu no departamento médico de sábado até terça-feira. Na quarta (11), ele realizou uma atividade mais leve no campo. Assim, sua participação no jogo dependerá de como ele evoluirá nas próximas horas.

Caso Barreal não esteja disponível, a tendência é que Seabra escale Lautaro Díaz, mantendo o mesmo esquema tático. No entanto, a decisão final sobre a escalação será tomada momentos antes da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.