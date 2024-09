Flamengo e Bahia jogam nesta quinta-feira (12/9), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, às 21h45 (de Brasília). O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo, em Salvador, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Assim, joga pelo empate. Mas o Bahia tenta inverter a vantagem. Caso vença por um gol de diferença, pênaltis. Por dois gols, se classifica. Quem avançar enfrentará o Corinthians, que eliminou o Juventude.

Este duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil tem Ricardo Froede na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte conta ainda com Leidi Marques nos comentários e André Bachá nas reportagens. Clique na arte acima e não perca nada deste duelo decisivo.

