STJD concede efeito suspensivo, e Sabino e Nestor são ‘reforços’ do São Paulo contra o Cruzeiro

O zagueiro Sabino e o meia Rodrigo Nestor estão liberados para enfrentar o Cruzeiro no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo aos jogadores do São Paulo.

Eles foram julgados há uma semana e foram suspensos por conta das brigas no clássico contra o Palmeiras, em agosto. Agora, os atletas poderão jogar pelo Tricolor enquanto um recurso não for analisado pelo Pleno.

Na ocasião, os jogadores do São Paulo foram denunciados no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na ocasião, Sabino agrediu um funcionário do Palmeiras, enquanto Rodrigo Nestor trocou socos com Zé Rafael, volante alviverde, no túnel dos vestiários do Allianz Parque.

Dessa maneira, Sabino havia pegado a maior pena: cinco partidas de suspensão. Rodrigo Nestor e o palmeirense Zé Rafael haviam sido punidos com quatro jogos. Vale destacar que os dois jogadores do São Paulo já cumpriram a automática, que deve ser descontada na sanção final. Assim, o clube tentará reduzir o prejuízo no Pleno do STJD.

A confusão no clássico ocorreu após o apito final do jogo entre Palmeiras e São Paulo, no dia 18 de agosto, e envolveu jogadores, comissão técnica, dirigentes e gandulas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram expulsos já nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar as imagens do VAR.

