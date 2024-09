Atlético x São Paulo terá festa na Arena MRV com ‘mosaico artesanal’

Atlético e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (12) para decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Dentro das quatro linhas, as equipes buscam dar um show. Fora, a torcida prepara uma festa inesquecível.

Thiago Scap é líder do Coletivo 1908 (um movimento de torcedores), é o responsável pela criação do mosaico que promete animar a festa. Em entrevista ao “Ge”, ele explicou como torna a festa cada vez mais vibrante.

“Sempre fui desenhista e grafiteiro, habituado a trabalhos em grandes dimensões. O estádio possui divisórias que facilitam o processo. Analiso o desenho em partes, bloco por bloco. Por isso, para mim, é simples. Enfim, encaro como um desenho”, contou.

Thiago, aliás, também detalhou como constrói os detalhes do escudo.

“Para desenhos mais complexos, como o símbolo, utilizo pessoas para fazer as marcações e definir as curvas do escudo. É um processo que realizo na hora, mentalmente. Se percebo que um setor não está completo, faço ajustes imediatamente. Isso já aconteceu. Muitos mosaicos no Brasil enfrentaram problemas por isso. Se algo não está certo, eu desmonto e modifico. Não há um projeto fixo; tudo é decidido no momento”, acrescentou.

Homenagem

Além disso, durante o jogo contra o São Paulo, a torcida do Atlético também prestará uma homenagem a Juan Izquierdo, jogador do Nacional de Montevidéu, que morreu em confronto contra o Tricolor.

“Contra o São Paulo, pediram homenagem a Juan Izquierdo. Vamos considerar o tempo que passou desde a sua morte. Faremos um mosaico de papel, dois em 3D e um com bandeirinhas. Sempre tenho algumas opções de reserva, mas a definição ocorre na hora. Pretendemos criar um desenho que se estenda de cima a baixo, além de uma bandeira que desça dos camarotes para complementar”, finalizou.

