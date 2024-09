CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos em vitória do Corinthians

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (12), os áudios do VAR nos dois gols do Juventude contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O primeiro deles foi anulado após revisão, mas o segundo foi confirmado. Mesmo assim, o Alvinegro venceu por 3 a 1 e se classificou para as semifinais.

No primeiro lance, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu o gol no campo, mas mudou a decisão após consulta ao VAR. Ele afirmou que o goleiro Hugo “estava segurando a bola” quando Lucas Barbosa foi para a disputa e, na sequência, marcou para o time visitante.

“A bola aparentemente passa por baixo da perna do goleiro. A bola tá entre as mãos do goleiro. A posse é dele. Vou recomendar revisão. A bola está entre as mãos dele, e o jogador (do Juventude) chega solando a bola”, disse Rodrigo Nunes de Sá, VAR do jogo.

“Ele já está segurando bola. Vou voltar com tiro livre direto”, concluiu Wagner Nascimento.

VAR recomenda revisão, mas árbitro mantém decisão de campo

Na sequência, outro lance polêmico. O árbitro, aliás, manteve a decisão e confirmou o gol do Juventude. Wagner não viu ação faltosa no goleiro Hugo e também no lateral Fagner. O VAR recomendou a revisão pelo empurrão no jogador do Corinthians.

“É uma disputa por espaço. A gente não vai ter um empurrão claro. O jogador se atira, o contato é mínimo. O jogador está projetado para trás antes de um possível empurrão”, afirmou Rodrigo Nunes de Sá antes de complementar.

“O contato vem depois que ele [Hugo] já tinha soltado [a bola], não é uma ação faltosa. No goleiro, para mim, não tem falta, ele erra a segurada da bola.

Rodrigo Nunes de Sá, VAR do jogo

“Tá os dois segurando, cara. […] Os dois tão empurrando. Decisão não falta, os dois estão empurrando”, disse Wagner Nascimento Magalhães.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.