Grêmio e Inter recebem primeira parte de ajuda financeira da CBF

A CBF depositou a primeira parte dos valores para ajudar os custos de Grêmio e Internacional após enchentes do Rio Grande do Sul. Os valores são referentes a custos de logística e transporte no período posterior às enchentes.

Grêmio e Inter receberam R$ 2 milhões depois de uma prestação de contas dos clubes. No entanto, o Tricolor deve receber mais R$ 5 milhões, enquanto o Colorado outros R$ 3,5 milhões. A informação é do jornalista Jeremais Wernek.

A segunda parte já tem data marcada. Ela será enviada depois de um encontro do presidente Ednaldo Rodrigues com dirigentes da Dupla Gre-Nal, com detalhamento das contas.

O Grêmio ainda teve três centros de treinamento atingidos. A Arena também, mas a responsabilidade dos reparos é da empresa que administra o estádio. Do outro lado, o Internacional precisou reconstruir o CT utilizado pelo elenco principal e também teve o Beira-Rio bastante afetado pelas enchentes.

Os dois times, especialmente, precisaram deixar o Rio Grande do Sul para treinar e jogar, com longos períodos hospedados fora de Porto Alegre.

